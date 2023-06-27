Восемь смертельных для здоровья угроз в летнее время

Не делайте этого летом, если не хотите подорвать своё здоровье.

Нахождение долгое время на свежем воздухе в жару. Вы можете столкнуться с тепловым ударом, который может привести к смерти. Среди признаков такого удара выделяют слабость, головокружение, усталость и пр. В жаркую погоду не забывайте охлаждаться, пить много воды на свежем воздухе, старайтесь не выходить из дома в полуденное время.

Передвижение на электрическом транспорте (электровелосипеде) в солнцезащитных шляпах. Даже в жару нужно надевать не кепку, а шлем, если вы едете на велосипеде.

Употребление сразу же после тренировки в жару холодных напитков. В жаркую погоду кровеносные сосуды расширяются, и если вы сразу же после тяжёлой физической нагрузки станете пить холодное, это приведёт к резкому сужению сосудов и спазмам. В результате давление сильно повысится, что может привести к закупорке сосудов, стенокардии, инфаркту миокарда.

Использование кондиционера без его предварительной очистки. В этом случае вы можете заболеть смертельно опасной пневмонией, которую вызывает Legionella pneumophila.