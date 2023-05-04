Восемь способов питаться здоровой пищей и не тратить на это слишком много

Готовьте еду самостоятельно. Так вы сможете провести время с семьёй и отдохнуть.

Начните с простых рецептов. Кулинария - это процесс. Не ждите, что сразу же станете шеф-поваром, но вам это и вряд ли нужно.

Планируйте заранее. Перед тем как пойти за продуктами, составьте хотя бы примерный список того, что вам нужно на неделю.

Старайтесь не покупать слишком много. Подумайте, есть ли смысл тратиться на большую связку бананов, если вы живёте одни. Также подумайте, как бы вы могли использовать скоропортящиеся продукты.