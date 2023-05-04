Восемь способов питаться здоровой пищей и не тратить на это слишком много

Восемь способов питаться здоровой пищей и не тратить на это слишком многоИх перечислил эксперт из Университета Альберты
Несмотря на довольно высокую стоимость, овощи, фрукты, мясо, молочные продукты - это ключ к здоровому питанию. И важно эти продукты иметь в рационе. И вот как можно тратить на здоровую пищу меньше денег.
Готовьте еду самостоятельно. Так вы сможете провести время с семьёй и отдохнуть.
Начните с простых рецептов. Кулинария - это процесс. Не ждите, что сразу же станете шеф-поваром, но вам это и вряд ли нужно.
Планируйте заранее. Перед тем как пойти за продуктами, составьте хотя бы примерный список того, что вам нужно на неделю.
Старайтесь не покупать слишком много. Подумайте, есть ли смысл тратиться на большую связку бананов, если вы живёте одни. Также подумайте, как бы вы могли использовать скоропортящиеся продукты.
Имейте под рукой основные продукты. Это мука, сахар, рис, макароны, чечевица, консервы.
Обратите внимание на порции. В одной упаковке мяса может содержаться две или три порции, а не одна. А большие куски мяса вы можете использовать для приготовления сразу нескольких блюд.
Покупайте свежие и замороженные овощи и фрукты. Например, экзотические ягоды выгоднее брать в замороженном виде, а корнеплоды - в свежем.
Делайте совместные покупки. Это один из способов сделать дорогостоящие продукты доступнее.
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