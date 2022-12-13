Вот чем опасна для сердца плохая осанка

Известно, что при длительном нахождении в сидячем положении может развиться тромбоз глубоких вен. Исследования также показывают, что сидение в течение долгого времени (то есть малоподвижный образ жизни) может повысить в два раза вероятность попадания в лёгкие тромба. По большей части связано это с уменьшением кровотока.

Также известно, что усугубить ситуацию может плохая осанка во время длительного сидения. При таком положении тела в нижней части спины образуется большой изгиб. Из-за этого сужаются кровеносные сосуды, а это влияет на поступление кислорода и питательных веществ в кровь. В итоге могут возникнуть тромбы и тромбоз. Это повышает вероятность развития болезней сердца.