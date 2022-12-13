Фитнес и здоровье
20:20, 13 декабря 2022
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Вот чем опасна для сердца плохая осанка

Старайтесь не сутулиться

Некоторые специалисты в области здравоохранения уверены, что из-за сидения в скрюченном положении у человека повышается вероятность образования тромбов. Связано это с тем, что, когда мы сутулимся, кровеносные сосуды сужаются.

Вот чем опасна для сердца плохая осанка

Фото: US News

Известно, что при длительном нахождении в сидячем положении может развиться тромбоз глубоких вен. Исследования также показывают, что сидение в течение долгого времени (то есть малоподвижный образ жизни) может повысить в два раза вероятность попадания в лёгкие тромба. По большей части связано это с уменьшением кровотока.

Также известно, что усугубить ситуацию может плохая осанка во время длительного сидения. При таком положении тела в нижней части спины образуется большой изгиб. Из-за этого сужаются кровеносные сосуды, а это влияет на поступление кислорода и питательных веществ в кровь. В итоге могут возникнуть тромбы и тромбоз. Это повышает вероятность развития болезней сердца.

Вот чем опасна для сердца плохая осанка

Чтобы избежать всего этого, нужно всегда следить за своей осанкой. Если у вас есть искривление позвоночника, то обратитесь с этой проблемой к врачу.

Чтобы предотвратить образование тромбов, нужно часто разминать икры и лодыжки. Также Центры по контролю и профилактике заболеваний советуют каждые два-три часа вставать, растягиваться и вообще двигаться, если это возможно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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