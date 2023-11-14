Вот чем опасно для здоровья ношение наушников

В ходе одного исследования 2008 года (Университет Манипал в Индии) учёные обнаружили, что частое использование наушников увеличивает количество бактерий в ушах. В основном - различных штаммов стафилококка (распространённая кожная бактерия).

Ещё раньше, в 1992 году, специалисты из Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде узнали, что в наушниках-вкладышах, используемых авиакомпаниями, появляется в 11 раз больше бактерий спустя всего один час их ношения. Причём эти наушники были стерилизованы перед использованием. Скорее всего, такое быстрое увеличение количества бактерий связано с тем, что большая часть этих бактерий уже присутствовала в глубоких слоях кожи и сальных железах, перерабатывающих ушную серу.