Вот чем полезен для здоровья послеобеденный сон

Вот чем полезен для здоровья послеобеденный сонОб этом говорят научные исследования
Иногда вздремнуть после обеда может быть полезным. И это недавно доказали учёные из Национального университета Сингапура.
Фото: Sleep Foundation
В новом научном исследовании, которое проводилось специалистами из Национального университета Сингапура, приняли участие 32 человека. Всем им нужно было спать днём по 10, 30 или 60 минут в разные дни.
Оказалось, что по сравнению с бодрствованием дневной сон, который длился 10-60 минут, обладал явными преимуществами для здоровья.
При этом только 30-минутный сон улучшал память. Если люди спали по 30 минут или по 60 минут, то у них наблюдалась сонливость, инерция сна, временное снижение работоспособности. Но все эти неприятные эффекты исчезали спустя полчаса после пробуждения.
В целом лучше всего в дневные часы спать по 30 минут. Исследования также демонстрируют, что сон после обеда повышает настроение, улучшает память, а также позволяет вам в конце дня чувствовать себя бодрее.
Результаты описанного выше исследования были опубликованы в издании Sleep.
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