Вот чем полезен для здоровья послеобеденный сон

В новом научном исследовании, которое проводилось специалистами из Национального университета Сингапура, приняли участие 32 человека. Всем им нужно было спать днём по 10, 30 или 60 минут в разные дни.

Оказалось, что по сравнению с бодрствованием дневной сон, который длился 10-60 минут, обладал явными преимуществами для здоровья.

При этом только 30-минутный сон улучшал память. Если люди спали по 30 минут или по 60 минут, то у них наблюдалась сонливость, инерция сна, временное снижение работоспособности. Но все эти неприятные эффекты исчезали спустя полчаса после пробуждения.