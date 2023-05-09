Вот чем полезен и вреден для здоровья апельсиновый сок

Если вы ищете наиболее питательный апельсиновый сок, то выбирайте варианты, где написано «без добавления сахара» или «с мякотью». А ещё у этого сока есть целый ряд преимуществ.

Снижение риска инсульта. Научно доказано, что употребление апельсинового сока снижает вероятность возникновения ишемического инсульта у мужчин - на 22%, у женщин - на 19%.

Предотвращение образования камней в почках. Это показало исследование, опубликованное в Клиническом журнале Американского общества нефрологов.

Уменьшение воспаления. Согласно результатам исследования 2012 года, у взрослых без ожирения с более высоким риском развития болезней сердца, которые в течение 12 недель получали 500 мл апельсинового сока, воспаление было меньше.

Контроль веса. Некоторые исследования демонстрируют, что люди, регулярно употребляющие апельсиновый сок, могут быть менее предрасположены к ожирению. Например, это подтверждает исследование в BMC Nutrition Journal.