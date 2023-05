Вот чем полезен и вреден для здоровья апельсиновый сок

Однако апельсиновый сок также может способствовать увеличению веса. В некоторых марках сока содержится больше углеводов и сахара, чем в остальных. И если вы хотите похудеть, то вам нужно употреблять 100-процентный сок.

Получение рекомендованной суточной нормы фруктов. Благодаря употреблению 100-процентного апельсинового сока можно в день получать достаточно фруктов. Согласно Диетическим рекомендациям для американцев на 2020-2025 годы, в день взрослым нужно выпивать 1,5-2 чашек-эквивалентов фруктов и 2-3 чашек-эквивалентов овощей.

Снижение холестерина. Это доказали два исследования, опубликованные в Journal of Agricultural and Food Chemistry и Alternative Therapies in Health and Medicine.

Укрепление иммунитета. Согласно данным исследования 2021 года из Frontiers in Immunology, при регулярном употреблении апельсинового сока можно эффективно уменьшить воспаление и улучшить общее здоровье.

Снижение кровяного давления. В ходе исследования, опубликованного в Европейском журнале питания, выяснилось, что люди, которые получали апельсиновый сок, имели более низкое систолическое артериальное давление и пульсовое давление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.