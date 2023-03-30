Вот чем полезен и вреден для здоровья консервированный тунец

Вот чем полезен и вреден для здоровья консервированный тунецВозьмите эти пункты себе на заметку
Не всегда бывает возможность пожарить или запечь рыбу. Тогда на помощь приходят консервированные продукты. Но так ли полезен для здоровья, например, консервированный тунец?
Фото: Honey Coach
Благодаря употреблению консервированного тунца вы можете получить полезные жиры и белок. В то же время в таком тунце натрия больше, чем в других консервах, а ещё вы можете потенциально подвергнуться воздействию ртути.
А вот в чём состоит конкретно польза консервированного тунца.
Заряд белка. Из целой банки можно получить 40 г белка. Кроме того, в состав тунца входят все девять незаменимых аминокислот и он вообще состоит примерно на 90% из белка.
Поддержание здоровья глаз и мозга. В консервированном тунце, как и во многих других видах рыбы и в морепродуктах, содержится много омега-3 жирных кислот. Исследования показали, что приём омега-3 помогает при депрессии, болезнях сердца, снижении настроения, замедляет ухудшение когнитивных функций.
Но есть у консервированного тунца и побочные эффекты. Будьте к ним готовы.
Употребление слишком большого количества натрия. В банках многих брендов содержится много натрия. Опасным для здоровья считается именно постоянное употребление слишком большого количества натрия. Связано это с тем, что избыток натрия приводит к повышенному артериальному давлению и к проблемам с сердцем.
Получение чересчур много жира за один присест. Даже если в одной банке с тунцом - всего 10 г оливкового масла, это всё равно будет составлять большую часть рекомендуемой дневной нормы жира. В диетических рекомендациях для американцев говорится, что в день при диете в 2000 калорий нужно получать 44-78 г жира.
Отравление ртутью. Это один из возможных рисков. Известно, что при отравлении ртутью возникают когнитивные нарушения и потеря памяти. Однако в тунце разных брендов содержится разное количество ртути.
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