Вот чем полезен и вреден для здоровья консервированный тунец

Благодаря употреблению консервированного тунца вы можете получить полезные жиры и белок. В то же время в таком тунце натрия больше, чем в других консервах, а ещё вы можете потенциально подвергнуться воздействию ртути.

А вот в чём состоит конкретно польза консервированного тунца.