Вот что будет, если вы станете регулярно есть грейпфрут

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Вот что будет, если вы станете регулярно есть грейпфрутНужно знать о семи эффектах этого продукта
Грейпфрут отличается кисло-сладким вкусом. Существует мнение, что он помогает сбросить вес. Но на самом деле это лишь одно из достоинств этого фрукта. О нём и о многих других рассказали диетологи в статье издания Eat This, Not That!.
Грейпфрут стал популярным продуктом, когда появился слух, что он помогает сжечь жир быстрее остальной пищи. Действительно есть несколько исследований, подтверждающих это. Однако важно ещё знать, как правильно включить в рацион такой фрукт. О его плюсах и минусах рассказали эксперты по питанию.
- Помогает при резистентности к инсулину. Другими словами, он будет полезен для диабетиков. Согласно одному исследованию, опубликованному в издании Journal of Medicinal Food, при употреблении половинки грейпфрута перед едой у людей спустя два часа после приёма пищи снижается уровень сахара в крови и уменьшается резистентность к инсулину.
- Увеличивает уровень калия. В средней чашке с грейпфрутом содержится около 300 мг калия на порция, в то время как в банане - 400 мг. Если этого вещества человек получает достаточно, то в организме будет соблюдаться баланс жидкости, поддерживаться гидратация, сердцебиение, работа нервной системы, сокращение мышц. Помимо того, калий способен понизить давление у тех, кто страдает гипертонией.
- Влияет на действие некоторых препаратов. Доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и консультант Everlywell Николь Линдел отмечает, что из-за грейпфрута в организме человека при приёме лекарств могут блокироваться ферменты, которые нужны для расщепления этих препаратов. Среди таких лекарств - препараты, снижающие холестерин, успокоительные, кортикостероиды, антигистаминные препараты.
- Повышает выработку коллагена. В грейпфруте много витамина С, благодаря чему организм и производит больше коллагена. По словам Габриэлы Баррето, доктора медицинских наук и зарегистрированного диетолога в kencko, это вещество составляет примерно 30 процентов костной структуры. К тому же оно очень важно для нормальной структуры кожи и кровеносных сосудов.
- Поддерживает здоровье сердца. Зарегистрированный диетолог Blogilates Бреанна Вудс отмечает, что происходит это благодаря калию, клетчатке, антиоксидантам, которых много в грейпфруте. Научные исследования демонстрируют, что употребление этого фрукта может защитить от ишемической болезни сердца, ишемического инсульта, острых коронарных событий.
- Помогает снизить вес. В целом это низкокалорийный фрукт, который ещё богат клетчаткой. Благодаря последнему элементу вы будете чувствовать себя сытым дольше.
- Способствует усвоению железа. Всё дело в том, что один грейпфрут содержит почти 64 процента суточной нормы витамина С. А этот витамин помогает усваивать железо.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Eat This, Not That!
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: