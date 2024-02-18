Вот что человек испытывает, находясь на грани смерти

Перед самой смертью человек может видеть галлюцинации. Они кажутся очень реалистичными, поэтому если этот опыт был положительным, то ничего плохо не происходит, но вот отрицательный околосмертный опыт может усилить страх смерти или даже привести к психологической травме.

Есть три вида негативного опыта, который человек испытывает перед смертью. Это воспоминания, которые не воспринимаются в положительном ключе; пытки людей и мучительная загробная жизнь; пустота и «ничего».