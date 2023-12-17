Вот что делает ваши эмоции заразительными для других людей

Но чтобы эмоции перешли другим людям, физический контакт вообще не нужен. Исследователи узнали, что эмоции могут распространяться даже через социальные сети. Те, кто подвергается воздействию большого количества негативных публикаций, вероятнее всего, сами начнут публиковать что-то негативное.

Если же у вашего собеседника настроение будет противоположным вашему, то здесь возможны разные варианты развития событий. В случае, если этот человек вам нравится, у вас действительно может поменяться настроение, а вот если он окажется незнакомым, то с большей вероятностью вызовет у вас только раздражение.