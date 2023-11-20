Вот что нужно есть на завтрак, чтобы защититься от сердечного приступа

Вот что нужно есть на завтрак, чтобы защититься от сердечного приступаИ это подтверждают учёные
Некоторые продукты питания могут снизить вероятность развития болезней сердца на 17%. Например, орехи, как показали исследования.
Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале BMC Medicine, показало, что орехи на завтрак помогают укрепить здоровье сердца. Команда учёных обнаружила, что замена одного яйца горстью орехов снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. Также орехи защищают от сахарного диабета (на 18%) и ранней смерти (на 15%).
В научном обзоре отмечается, что для получения преимуществ для здоровья нужно заменить яйца на примерно 25-28 г орехов. Но это совсем не значит, что от яиц нужно совсем отказаться: определённую пользу организму приносят и они.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.