Вот что употребление зелёного чая делает с вашим организмом

Улучшение здоровья кожи. Недавнее исследование 2023 года показало, что полифенолы в зелёном чае защищают кожу от ультрафиолетового излучения, а значит, от меланомы и немеланомного рака кожи. Также в отчёте 2012 года отмечалось, что употребление этого чая помогает при прыщах, розацеа и других кожных проблемах.

Снижение вероятности развития рака. Тысячи исследований это подтверждают. Среди видов рака, от которых защищает зелёный чай, - рак молочной железы, колоректальный рак, рак печени, яичников, простаты, полости рта и кожи.

Заряд антиоксидантов. В зелёном чае больше полезных катехинов, чем в чёрном чае и в чае улуне.

Польза для мозга. В ходе одного исследования у людей улучшилась память после употребления добавки с экстрактом зелёного чая и с L-теанином, извлечённом из чая. Другое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, продемонстрировало, что этот чай улучшает память и исполнительные функции у пожилых людей, снижает окислительный стресс.