Фитнес и здоровье
22:34, 03 апреля 2023
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Вот что вам нужно есть, чтобы избежать выпадения волос

Добавьте в рацион много таких продуктов

Иногда волосы могут начать выпадать из-за наследственности. Но всё же есть несколько шагов, которые мы в силах предпринять, чтобы свести к минимуму последствия.

Вот что вам нужно есть, чтобы избежать выпадения волос

Фото: Health Central

Доктор Сэнди Скотницки, консультант по дерматологии в Hims, рассказала изданию Express.co.uk о лучших способах защиты волос от выпадения. Один из способов - это диета.

Исследования показали, что благодаря увеличению потребления белка можно предотвратить выпадение волос. Важно при этом соблюдать диету, богатую рыбой и птицей.

Вот что вам нужно есть, чтобы избежать выпадения волос

The Manual

Волосы человека состоят из белковых нитей - кератина. Поэтому белок - это неотъемлемая часть рациона для поддержания здоровья волос. И это было подтверждено исследованием, опубликованным в 2018 году в Biotechnology Reports.

Также врач посоветовала увеличить потребление некоторых витаминов и минералов. Среди них - цинк, биотин, железо, витамин С, В7, D.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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