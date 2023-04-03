Вот что вам нужно есть, чтобы избежать выпадения волос

Вот что вам нужно есть, чтобы избежать выпадения волосДобавьте в рацион много таких продуктов
Иногда волосы могут начать выпадать из-за наследственности. Но всё же есть несколько шагов, которые мы в силах предпринять, чтобы свести к минимуму последствия.
Фото: Health Central
Доктор Сэнди Скотницки, консультант по дерматологии в Hims, рассказала изданию Express.co.uk о лучших способах защиты волос от выпадения. Один из способов - это диета.
Исследования показали, что благодаря увеличению потребления белка можно предотвратить выпадение волос. Важно при этом соблюдать диету, богатую рыбой и птицей.
Волосы человека состоят из белковых нитей - кератина. Поэтому белок - это неотъемлемая часть рациона для поддержания здоровья волос. И это было подтверждено исследованием, опубликованным в 2018 году в Biotechnology Reports.
Также врач посоветовала увеличить потребление некоторых витаминов и минералов. Среди них - цинк, биотин, железо, витамин С, В7, D.
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