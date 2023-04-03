Вот что вам нужно есть, чтобы избежать выпадения волос

Доктор Сэнди Скотницки, консультант по дерматологии в Hims, рассказала изданию Express.co.uk о лучших способах защиты волос от выпадения. Один из способов - это диета.

Исследования показали, что благодаря увеличению потребления белка можно предотвратить выпадение волос. Важно при этом соблюдать диету, богатую рыбой и птицей.