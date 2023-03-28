Вот где вам нужно убрать жир, чтобы защититься от 13 видов рака

Доктор Люк Пратсидес, ведущий врач клиники мужского здоровья Numan, отметил, что нужно избегать жира в области вокруг центральной части тела, жира на животе и жира внутри живота (висцерального жира).

Дело в том, что из-за висцерального жира выделяются гормоны, которые повышают вероятность развития сахарного диабета, возникновения сердечных приступов, инсультов. К тому же если у вас будет много такого жира, то это увеличит риск появления множества разновидностей рака.