Вот из-за чего у вас могут болеть зубы

Чувствительность зубов - то, с чем люди сталкиваются часто. Связано это с тем, что внутри зуба находится ткань, которая покрыта множеством нервных окончаний. И эта ткань находится в замкнутом пространстве. Поэтому если что-то с зубом случится, то единственным ответом организма на это будет боль.

Одна из причин повышенной чувствительности зубов и боли - это кариес. А лучше вообще каждый раз, когда вы ощущаете боль в зубах, идти к стоматологу. Это, конечно, может быть и чем-то безобидным, а может и серьёзным.