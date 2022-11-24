Вот к каким серьёзным последствиям приводит недостаток витамина B12

Вот к каким серьёзным последствиям приводит недостаток витамина B12Не игнорируйте это
Витамин В12 считается крайне важным для организма веществом. Этот витамин обеспечивает правильную работу нервов, клеток крови и многих других процессов в организме человека. Получить можно В12 в естественном виде только из продуктов животного происхождения.
Если вы ощущаете постоянно сильную усталость, то это может быть признаком недостатка В12. Среди других симптомов дефицита этого витамина встречаются депрессия, спутанность сознания, проблемы с памятью, трудности с поддержанием равновесия. Причём некоторые из перечисленных симптомов могут при дефиците мучить человека всё время.
Важно понимать также, что даже при здоровом питании может возникнуть дефицит определённых витаминов.
Научные исследования показывают, что те, кто не ест мясо, должны принимать пищевые добавки с витамином В12.
Дефицит В12 может возникать по разным причинам. Одна из них - недостаточное количество слюны во рту. Существует множество лекарств, вызывающих сухость во рту. Это, например, пиоиды, ингаляторы, противоотёчные средства, антидепрессанты, лекарства от повышенного кровяного давления, бензодиазепины (ксанакс).
Ещё одним возможным фактором риска дефицита витамина В12 считается низкий уровень желудочной кислоты. Связано это может быть с приёмом человеком противоязвенных препаратов. Кроме того, выработка желудочной кислоты с возрастом может уменьшаться. Наконец, причина может заключаться в повреждении слизистой оболочки желудка, в неправильной работе поджелудочной железы, в приёме метформина.
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