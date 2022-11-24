Вот к каким серьёзным последствиям приводит недостаток витамина B12

Если вы ощущаете постоянно сильную усталость, то это может быть признаком недостатка В12. Среди других симптомов дефицита этого витамина встречаются депрессия, спутанность сознания, проблемы с памятью, трудности с поддержанием равновесия. Причём некоторые из перечисленных симптомов могут при дефиците мучить человека всё время.

Важно понимать также, что даже при здоровом питании может возникнуть дефицит определённых витаминов.

Научные исследования показывают, что те, кто не ест мясо, должны принимать пищевые добавки с витамином В12.