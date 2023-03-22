Вот как быстро повысить уровень витамина D в организме

Получить витамин D можно от солнечных лучей. Но это не самый эффективный способ поддерживать уровень этого витамина в норме в течение всего года. Хотя всего за 20 минут пребывания на солнце вы и получите дневную дозу витамина, солнце может плохо сказаться на состоянии кожи.

Лучше всего восполнять запасы витамина D через пищу. И результат от этого будет значительнее, чем от приёма пищевых добавок. Лучше всего помогут вам в этом лосось, форель и большинство овощей.