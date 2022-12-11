Вот как грибы помогут вам оставаться молодыми

Вот как грибы помогут вам оставаться молодымиЭти продукты отличаются множеством полезных свойств
Марти, консультант по диетам, смог благодаря добавлению в рацион грибов похудеть на 40 кг всего за 18 месяцев. И это не единственный положительный эффект данных продуктов.
Фото: Healthy Food
Добавить в ежедневное меню грибы довольно просто. К тому же они помогут вам надолго сохранить молодость.
Благодаря аминокислоте эрготионеину в организме уменьшается число реактивных видов кислорода, которые способны вызвать старение и прочие проблемы. Кроме того, эта аминокислота входит в состав только грибов и определённых видов растений.
За счёт антиоксидантов человек стареет медленнее и становится не так восприимчив к болезням вроде деменции и рака. При этом продукты, содержащие много антиоксидантов, нужно есть каждый день.
Также эрготионеин оказывает влияние на мозг. Он, как показывают исследования, увеличивает количество нервных клеток, причём пропорционально потреблению. Ещё это вещество помогает вывести из мозга белок амилоид-β, из-за которого развивается старческое слабоумие. Больше всего эрготионеина находится в опятах, вешенках, шиитаке.
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