Вот как грибы помогут вам оставаться молодыми

За счёт антиоксидантов человек стареет медленнее и становится не так восприимчив к болезням вроде деменции и рака. При этом продукты, содержащие много антиоксидантов, нужно есть каждый день.

Также эрготионеин оказывает влияние на мозг. Он, как показывают исследования, увеличивает количество нервных клеток, причём пропорционально потреблению. Ещё это вещество помогает вывести из мозга белок амилоид-β, из-за которого развивается старческое слабоумие. Больше всего эрготионеина находится в опятах, вешенках, шиитаке.

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