Вот как избавиться от хандры перед праздниками

При этом не старайтесь всё распланировать, а расставляйте приоритеты. Также очень важно научиться говорить «нет» и твёрдо стоять на своём.

Вместо того чтобы цепляться за ожидания, связанные с праздниками, будьте открыты к созданию новых традиций.

Положительно на психическое здоровье влияют занятия спортом, короткие перерывы на быструю прогулку пару раз в день. Во время 10-минутной прогулки наденьте наушники и насладитесь музыкой или подкастом. Это увеличит частоту сердечных сокращений и приведёт к выбросу эндорфинов, повышающих настроение.

Переедание тоже может влиять на ваше настроение. Поэтому лучше в перерывах между приёмами пищи ешьте что-нибудь полезное и сытное.

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