Вот как избавиться от мошек, которые летают около комнатных растений

Мошки, которые летают вокруг комнатных растений, - это сциариды. По-другому их называют грибными комариками. Этих насекомых привлекает влажность почвы, тепло, а живут они в почве растений, которые лучше всего подходят для откладывания в них яиц. Личинки, которые вылупляются из этих яиц, питаются корнями растений. И в результате у растений корней для питания просто не будет хватать.

Прежде всего, чтобы избавиться от мошек, вам нужно убить личинок в почве и очистить её. Для этого сначала не поливайте растение пять дней, а затем уберите личинки, которые находятся в почве (обратите внимание на первые 5 см почвы). Также вы можете засыпать почву глиняными шариками, песком, гравием, кофейной гущей.

Ещё одно решение - это пересадка растений. Она поможет, если в горшке и почве уже есть множество личинок разных видов.

Поможет уничтожить личинки мошек также мыльный раствор, приготовленный со средством для мытья посуды. Нанести его нужно на само растение и на субстрат.