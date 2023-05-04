Вот как избавиться от мошек, которые летают около комнатных растений

Вот как избавиться от мошек, которые летают около комнатных растенийЕсть несколько простых способов
Некоторые насекомые очень любят летать вокруг растений в доме. И поскольку они могут быть опасны для этих растений, от них лучше всё-таки избавляться.
Мошки, которые летают вокруг комнатных растений, - это сциариды. По-другому их называют грибными комариками. Этих насекомых привлекает влажность почвы, тепло, а живут они в почве растений, которые лучше всего подходят для откладывания в них яиц. Личинки, которые вылупляются из этих яиц, питаются корнями растений. И в результате у растений корней для питания просто не будет хватать.
Прежде всего, чтобы избавиться от мошек, вам нужно убить личинок в почве и очистить её. Для этого сначала не поливайте растение пять дней, а затем уберите личинки, которые находятся в почве (обратите внимание на первые 5 см почвы). Также вы можете засыпать почву глиняными шариками, песком, гравием, кофейной гущей.
Ещё одно решение - это пересадка растений. Она поможет, если в горшке и почве уже есть множество личинок разных видов.
Поможет уничтожить личинки мошек также мыльный раствор, приготовленный со средством для мытья посуды. Нанести его нужно на само растение и на субстрат.
Когда вы уничтожите личинки в почве, подумайте о том, чтобы избавиться от мошек, которые всё ещё летают вокруг растений. Для этого нужно изготовить ловушку. Сделать её можно из клейкой ленты (жёлтый цвет привлекает насекомых), оливкового масла, мёда, уксуса, сидра (мошкам нравятся все эти запахи). Кроме того, можно попытаться и отпугнуть мошек при помощи запаха лимона, гвоздики, эфирного масла.