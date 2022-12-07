Вот как избежать повышения кровяного давления в праздники

Помимо этого, важно следить за потреблением натрия, так как избыток соли приводит к высокому давлению. Соли много содержится в консервах, ветчине. При готовке нужно соли добавлять совсем немного и оставить солонку на столе, чтобы люди сами могли решать, сколько им соли необходимо.

Чрезмерное употребление алкогольных напитков может способствовать повышению давления. Поэтому лучше держаться от спиртного подальше.

Известно, что лекарственные препараты деконгестанты могут повышать давление. Но если вы принимаете лекарства от давления, то в праздники вам могут понадобиться дополнительные напоминания.

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