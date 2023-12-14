Вот как избежать пятен на зубах от красного вина

Для того чтобы снизить вероятность появления пятен на зубах, следуйте нескольким правилам.

Чистите зубы за 30 минут до питья, но не сразу после него. Иначе зубная паста может вызвать ещё большее раздражение.

Не пейте белое вино перед красным, поскольку избыток кислоты в белом вине усугубит появление пятен.

Полоскание рта водой после употребления вина помогает снизить кислотность вина и стимулирует слюноотделение. Это играет решающую роль в борьбе с вредными бактериями и поддержании идеального pH во рту.

Пережевывание пищи не менее важно, так как это стимулирует выработку слюны. С вином идеально сочетается сыр.

Чистите зубы правильно и регулярно ходите на профессиональную чистку. Это поможет удалить налёт.

При чистке зубов используйте мягкую зубную щетку.

Перед сном используйте ирригатор или зубную нить, чтобы удалить частицы, застрявшие между зубами.

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