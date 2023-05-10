Вот как клетчатка наладит ваш стул

Вот как клетчатка наладит ваш стулСуществует четыре способа
При запорах рекомендуется употреблять продукты, богатые клетчаткой. Но каким образом она помогает наладить стул?
Согласно данным Академии питания и диетологии, мужчинам в день нужно получать 38 г клетчатки, а женщинам - 25 г. И вот четыре причины, по которым клетчатка решает проблемы со стулом.
Клетчатка увеличивает вес стула. Чем больше объём фекалий, тем легче их будет вытолкнуть. При этом клетчатка бывает растворимой и нерастворимой. И для налаживания стула нужно потреблять нерастворимую: она есть в зелёной фасоли, ягодах, картофеле, цельнозерновой муке.
Клетчатка не переваривается. И в таком виде она проходит через всё тело, увлекая за собой отходы и воду.
Клетчатка питает здоровые бактерии в кишечнике. Согласно научным исследованиям, при дисбактериозе могут возникнуть хронические запоры. Поможет наладить баланс бактерий пребиотическая клетчатка в бобах, луке, чесноке, шпинате, овсе.
Клетчатка смягчает стул. Для этого выбирайте растворимую клетчатку.
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