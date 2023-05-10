Вот как клетчатка наладит ваш стул

Согласно данным Академии питания и диетологии, мужчинам в день нужно получать 38 г клетчатки, а женщинам - 25 г. И вот четыре причины, по которым клетчатка решает проблемы со стулом.

Клетчатка увеличивает вес стула. Чем больше объём фекалий, тем легче их будет вытолкнуть. При этом клетчатка бывает растворимой и нерастворимой. И для налаживания стула нужно потреблять нерастворимую: она есть в зелёной фасоли, ягодах, картофеле, цельнозерновой муке.

Клетчатка не переваривается. И в таком виде она проходит через всё тело, увлекая за собой отходы и воду.