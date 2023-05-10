Фитнес и здоровье
22:17, 10 мая 2023
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Вот как клетчатка наладит ваш стул

Существует четыре способа

При запорах рекомендуется употреблять продукты, богатые клетчаткой. Но каким образом она помогает наладить стул?

Согласно данным Академии питания и диетологии, мужчинам в день нужно получать 38 г клетчатки, а женщинам - 25 г. И вот четыре причины, по которым клетчатка решает проблемы со стулом.

Клетчатка увеличивает вес стула. Чем больше объём фекалий, тем легче их будет вытолкнуть. При этом клетчатка бывает растворимой и нерастворимой. И для налаживания стула нужно потреблять нерастворимую: она есть в зелёной фасоли, ягодах, картофеле, цельнозерновой муке.

Клетчатка не переваривается. И в таком виде она проходит через всё тело, увлекая за собой отходы и воду.

Вот как клетчатка наладит ваш стул

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Клетчатка питает здоровые бактерии в кишечнике. Согласно научным исследованиям, при дисбактериозе могут возникнуть хронические запоры. Поможет наладить баланс бактерий пребиотическая клетчатка в бобах, луке, чесноке, шпинате, овсе.

Клетчатка смягчает стул. Для этого выбирайте растворимую клетчатку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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