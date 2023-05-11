Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой

Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домойИм помогают три вида чувств
Многие кошки всего за несколько минут до прихода хозяина уже ждут его под дверью. Но как им удаётся узнать заранее об этом?
Существует несколько причин, почему кошки могут как бы предсказывать приход хозяина домой.
Ориентация во времени. Кошки могут запоминать расписание своего хозяина и хорошо ориентироваться во времени. Делают они это при помощи внешних и внутренних сигналов, внутренних биологических часов. Один из внешних сигналов - восход и закат солнца. К внутренним сигналам кошки относятся ощущение голода, жажды и т.п.
Обоняние. Оно лучше, чем у человека, но хуже, чем у собак. Это связано с тем, что у людей примерно 6 миллионов рецепторов обонятельного эпителия, а у кошек - 80 миллионов. Кошка способна почувствовать запах на расстоянии 20-30 м. Также она может запоминать запахи и связывать их с людьми или ситуациями.
Слух. Кошки могут слышать звуки в диапазоне от 45 до 64 000 Гц, человек - от 16 до 20 000 Гц. Также они легко могут распознать походку хозяина.