Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой

Обоняние. Оно лучше, чем у человека, но хуже, чем у собак. Это связано с тем, что у людей примерно 6 миллионов рецепторов обонятельного эпителия, а у кошек - 80 миллионов. Кошка способна почувствовать запах на расстоянии 20-30 м. Также она может запоминать запахи и связывать их с людьми или ситуациями.

Слух. Кошки могут слышать звуки в диапазоне от 45 до 64 000 Гц, человек - от 16 до 20 000 Гц. Также они легко могут распознать походку хозяина.