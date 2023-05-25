Вот как легко избавиться от сонливости днём

Определённую роль в сонливости также играет аминокислота триптофан. Она присутствует во многих белковых продуктах, в том числе в яйцах, рыбе, мясе. В мозге эта аминокислота превращается в серотонин и мелатонин, которые усиливают ощущение расслабленности и сонливости.

Лучший способ избежать сонливости днём - отказаться от продуктов, которые содержат много углеводов. То есть от риса или бутербродов. Лучше съешьте немного белка, здоровых жиров и овощей. И не употребляйте слишком много продуктов сразу, потому что чем больше вы едите, тем больше энергии нужно организму на переваривание.

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