Вот как легко избавиться от сонливости днём

Вот как легко избавиться от сонливости днёмЭто явление возникает из-за определённых продуктов
По-другому сонливость в дневное время называется постпрандиальной сонливостью. И этот феномен ещё не полностью изучен, хотя уже были проведены исследования на грызунах, плодовых мушках и червях-нематодах.
Упадок сил днём у вас может вызвать еда, содержащая много углеводов и сахара. Например, это картофель, сухие завтраки, белый хлеб. У всех этих продуктов высокий гликемический индекс, то есть они быстро высвобождают сахар в организме. Всплеск уровня глюкозы в крови заставляет организм вырабатывать больше инсулина, в результате чего мышечные и жировые клетки начинают поглощать глюкозу. Это может способствовать падению уровня сахара в крови и более низкому уровню энергии.
Определённую роль в сонливости также играет аминокислота триптофан. Она присутствует во многих белковых продуктах, в том числе в яйцах, рыбе, мясе. В мозге эта аминокислота превращается в серотонин и мелатонин, которые усиливают ощущение расслабленности и сонливости.
Лучший способ избежать сонливости днём - отказаться от продуктов, которые содержат много углеводов. То есть от риса или бутербродов. Лучше съешьте немного белка, здоровых жиров и овощей. И не употребляйте слишком много продуктов сразу, потому что чем больше вы едите, тем больше энергии нужно организму на переваривание.
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