Фитнес и здоровье
12:29, 27 июня 2023
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Вот как меньше потеть летом

Пять рекомендаций

Лето уже наступило, а вместе с ним пришла и жара. Но есть несколько хитростей, благодаря которым вы будете потеть в жаркую погоду не так сильно.

Итак, что же нужно делать летом в жару, чтобы меньше потеть?

Следить за питанием. В жаркую погоду лучше не есть много острой пищи, перца чили, чипсов, колбасы. Рекомендуется в это время употреблять воду, молочные продукты, арбуз, виноград, бананы, дыню.

Меньше употреблять кофеина. Он содержится в кофе и коле. Дело в том, что чем больше кофеина мы получаем, тем больше потеем.

Вот как меньше потеть летом
Илья Наймушин

Правильная одежда. Летом лучше носить свободную и дышащую одежду из хлопка и льна.

Антиперспирант. Пользуйтесь им в дополнение к дезодоранту. Рекомендуется антиперсперант наносить на сухую кожу, причём на ночь.

Личная гигиена. Старайтесь чаще умываться и в течение дня несколько раз принимать душ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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