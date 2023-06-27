Вот как меньше потеть летом

Вот как меньше потеть летомПять рекомендаций
Лето уже наступило, а вместе с ним пришла и жара. Но есть несколько хитростей, благодаря которым вы будете потеть в жаркую погоду не так сильно.
Итак, что же нужно делать летом в жару, чтобы меньше потеть?
Следить за питанием. В жаркую погоду лучше не есть много острой пищи, перца чили, чипсов, колбасы. Рекомендуется в это время употреблять воду, молочные продукты, арбуз, виноград, бананы, дыню.
Меньше употреблять кофеина. Он содержится в кофе и коле. Дело в том, что чем больше кофеина мы получаем, тем больше потеем.
Правильная одежда. Летом лучше носить свободную и дышащую одежду из хлопка и льна.
Антиперспирант. Пользуйтесь им в дополнение к дезодоранту. Рекомендуется антиперсперант наносить на сухую кожу, причём на ночь.
Личная гигиена. Старайтесь чаще умываться и в течение дня несколько раз принимать душ.
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