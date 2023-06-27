Вот как меньше потеть летом

Итак, что же нужно делать летом в жару, чтобы меньше потеть?

Следить за питанием. В жаркую погоду лучше не есть много острой пищи, перца чили, чипсов, колбасы. Рекомендуется в это время употреблять воду, молочные продукты, арбуз, виноград, бананы, дыню.

Меньше употреблять кофеина. Он содержится в кофе и коле. Дело в том, что чем больше кофеина мы получаем, тем больше потеем.