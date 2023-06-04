Вот как можно похудеть при помощи воды

Вот как можно похудеть при помощи водыОб этом знают в Японии
Согласно рекомендациям традиционной японской медицины, пить воду нужно сразу же после пробуждения. Это поможет сбросить вес и укрепит здоровье в целом.
Японская водная терапия действительно поможет вам избавиться от лишнего веса. Однако нужно при этом помнить о ряде правил.
Во-первых, сразу же после пробуждения необходимо выпить натощак четыре-шесть стаканов воды. Но она должна быть тёплой или комнатной температуры. В эту воду вы можете добавить лимонный сок.
После того как выпьете воду, не ешьте и не пейте ничего хотя бы в течение 45 минут. Однако если вы только начали внедрять эту привычку, то пейте сначала один стакан воды натощак.
Если вы станете пить больше воды, то будете чувствовать себя более сытым. Это способствует снижению веса.
Также пить воду полезно и перед каждым приёмом пищи. Согласно результатам одного исследования, взрослые с избыточным весом или ожирением, которые употребляли два стакана воды перед едой, съедали примерно на 13% меньше.
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