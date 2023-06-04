Вот как можно похудеть при помощи воды

После того как выпьете воду, не ешьте и не пейте ничего хотя бы в течение 45 минут. Однако если вы только начали внедрять эту привычку, то пейте сначала один стакан воды натощак.

Если вы станете пить больше воды, то будете чувствовать себя более сытым. Это способствует снижению веса.

Также пить воду полезно и перед каждым приёмом пищи. Согласно результатам одного исследования, взрослые с избыточным весом или ожирением, которые употребляли два стакана воды перед едой, съедали примерно на 13% меньше.

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