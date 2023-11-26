Вот как можно предотвратить переедание

Вот как можно предотвратить перееданиеНужно кое-что знать о подавлении аппетита
Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что один из главных способов предотвратить переедание, - воздействовать на клетки мозга, связанные с вкусовыми рецепторами. Это открытие поможет создать эффективные методы снижения веса.
Как же работает наш аппетит? Кишечник в этом действительно играет определённую роль. Эксперименты на мышах показали, что желудок и кишечник могут посылать сигналы группе клеток CGC. Эти клетки связаны с аппетитом. Однако происходит это лишь через несколько десятков минут.
Существует и другая группа клеток мозга, связанная с вкусовыми рецепторами человека. Это клетки пролактин-высвобождающего гормона (ПРЛГ). И они посылают сигнал в мозг всего за несколько секунд.
Известно, что клетки пролактин-высвобождающего гормона стимулируются при ощущении во рту какого-нибудь вкуса. После этого они сигнализируют мозгу: «Это хорошая пища, ешьте больше!» и «Помедленнее, иначе вы заболеете!» В конечном итоге баланс между этими двумя посланиями определяет тягу к закускам.
Теперь есть надежда, что лучшее понимание этого баланса, а также взаимодействия между клетками PRLH и CGC поможет разработать новые методы лечения ожирения, лекарства для снижения веса.
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