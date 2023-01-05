Вот как подготовка к экзамену в последний момент вредит организму

Учёные узнали, что из более чем 3,5 тысяч студентов колледжей, которые участвовали в новом исследовании, любители откладывать дела на потом через девять месяцев чаще сталкивались с определёнными проблемами со здоровьем. Это плохой сон, боли в теле, тревога, депрессия. Это значит, что прокрастинация (если она хроническая) - это тревожный сигнал для здоровья.

Под хронической прокрастинацией при этом понимается такая, которая буквально становится образом жизни. То есть человек откладывает дела до последнего и на работе, и в личной жизни. К подобным прокрастинаторам относятся примерно 20 % взрослых.