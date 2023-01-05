Вот как подготовка к экзамену в последний момент вредит организму

Вот как подготовка к экзамену в последний момент вредит организмуЛучше не откладывать её на потом
В ходе недавнего исследования учёные выяснили, как прокрастинация при подготовке к экзамену сказывается на здоровье студентов. Выяснилось, что многие из них спустя девять месяцев столкнулись с рядом медицинских проблем.
Фото: Oxford Learning
Учёные узнали, что из более чем 3,5 тысяч студентов колледжей, которые участвовали в новом исследовании, любители откладывать дела на потом через девять месяцев чаще сталкивались с определёнными проблемами со здоровьем. Это плохой сон, боли в теле, тревога, депрессия. Это значит, что прокрастинация (если она хроническая) - это тревожный сигнал для здоровья.
Под хронической прокрастинацией при этом понимается такая, которая буквально становится образом жизни. То есть человек откладывает дела до последнего и на работе, и в личной жизни. К подобным прокрастинаторам относятся примерно 20 % взрослых.
Научные исследования также показали, что хроническая прокрастинация может плохо сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе. В этом случае повышается вероятность развития депрессии, тревоги, болезней сердца, повышения давления.
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