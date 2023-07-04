Вот как похудение поможет при жировой болезни печени

Вот как похудение поможет при жировой болезни печениОб этом говорят результаты недавнего исследования
Примерно 2% взрослых во всём мире страдают от неалкогольного стеатогепатита, то есть поздней формы неалкогольной болезни печени. Подобное случается, когда жир накапливается в печени, вызывая воспаление и рубцевание.
Без соответствующего лечения стеатогепатит может перейти в цирроз печени, а также увеличить вероятность развития других серьёзных болезней (например, сердечно-сосудистых заболеваний).
Лекарства от стеатогепатита как такового сейчас нет. Основным методом лечения этой болезни является снижение веса.
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Obesity, продемонстрировало, что быстрая потеря веса при помощи диеты «Супы и коктейли» помогает уменьшить тяжесть стеатогепатита. Обычно такой вариант питания назначается для лечения диабета второго типа и ожирения.
В новом исследовании приняли участие 16 человек (5 женщин и 11 мужчин). Все они страдали ожирением, стеатогепатитом с умеренным или выраженным рубцеванием.
Все участники во время обычных приёмов пищи стали употреблять специально приготовленные супы, коктейли и батончики. Длился эксперимент 12 недель. Каждый день люди выбирали 4 любых продукта, и это давало им около 880 ккал, а также все необходимые витамины и минералы.
Спустя 12 недель участники исследования начали вновь постепенно вводить в рацион обычную пищу. Длилось это тоже 12 недель. К концу 24-недельного испытания осталось 14 человек. В среднем они снизили вес на 15%.
Исследование показало, что быстрая потеря веса была безопасной для участников. Самым частым побочным эффектом у них был запор, но он проявлялся в лёгкой форме и был временным. Также выяснилось, что у большинства людей значительно улучшилось содержание жира в печени, маркеров воспаления и рубцевания печени.
Значительно улучшились у испытуемых с диабетом 2 типа и гипертонией также после исследования показатели систолического кровяного давления и гемоглобина A1C.
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