Вот как понять, что депрессия требует неотложной медицинской помощи

У 20% населения в течение всей жизни возникает клиническая депрессия. Причём проявляться она может по-разному в зависимости от личности человека.

Среди симптомов клинической депрессии выделяют чувство грусти, потерю интереса, мотивации по отношению к приятным когда-то занятиям. Также человек может страдать от изменений аппетита, режима сна, снижения уровня энергии, беспокойства, трудностей с концентрацией, мышлением. Это признаки, чтобы клиническая депрессия была диагностирована, должны сохраняться в течение как минимум двух недель.

Кроме того, симптомы депрессии могут возникать из-за потери работы, развода, смерти близкого. Бывает, что депрессия появляется одновременно с другими болезнями (инсультом, заболеваниями щитовидной железы) или из-за них.

Тяжёлая депрессия может также имитировать другие состояния. К примеру, старческое слабоумие.