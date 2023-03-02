Вот как понять, что депрессия требует неотложной медицинской помощи

Вот как понять, что депрессия требует неотложной медицинской помощиЭто может быть не так очевидно
Адъюнкт-профессор психиатрии и неврологии из университета Флориды рассказал, по каким признакам можно понять, что клиническая депрессия уже требует лечения в больнице, а не дома. Это очень важно знать.
Фото: ABC News
У 20% населения в течение всей жизни возникает клиническая депрессия. Причём проявляться она может по-разному в зависимости от личности человека.
Среди симптомов клинической депрессии выделяют чувство грусти, потерю интереса, мотивации по отношению к приятным когда-то занятиям. Также человек может страдать от изменений аппетита, режима сна, снижения уровня энергии, беспокойства, трудностей с концентрацией, мышлением. Это признаки, чтобы клиническая депрессия была диагностирована, должны сохраняться в течение как минимум двух недель.
Кроме того, симптомы депрессии могут возникать из-за потери работы, развода, смерти близкого. Бывает, что депрессия появляется одновременно с другими болезнями (инсультом, заболеваниями щитовидной железы) или из-за них.
Тяжёлая депрессия может также имитировать другие состояния. К примеру, старческое слабоумие.
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Есть несколько сигналов, которые указывают на то, что всё действительно серьёзно. Нельзя игнорировать резкое изменение настроения, которое сохраняется несколько недель или которое связано с мыслями о нанесении себе физического вреда. Подавленное настроение может стать неотложным состоянием, если у человека появляются мысли о самоубийстве.
Привести к суициду человека может ощущение безысходности, отсутствие причин жить, волнение. Ещё больше увеличивается риск такого поведения при злоупотреблении психоактивными веществами. Дополнительными признаками, намекающими на возможность самоубийства, могут быть повышенная озабоченность смертью, уход человека от друзей и семьи.
При клинической депрессии может потребоваться стационарное лечение. Средняя его продолжительность составляет примерно 10 дней.
Депрессия хорошо поддаётся лечению. Клиническая же депрессия вполне может перейти в ремиссию при психотерапии или приёме лекарств.
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