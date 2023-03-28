Вот как понять, что у вашего питомца стресс

Тревога у животных проявляться может тоже по-разному. Нужно обращать внимание на любые изменения в поведении питомца. Если ваш пёс всегда весёлый и игривый, а в последнее время стал тихим, то, возможно, у него стресс. Но только если ветеринар не обнаружил никаких болезней.

Существуют и физиологические признаки стресса. К примеру, питомец может начать ходить в туалет в неположенном месте, издавать странные звуки, отказываться от еды и воды. Коты начинают при стрессе ещё сильнее себя вылизывать, собаки - сворачиваются в комок или же поджимают хвост, нервно дрожат, птицы - выщипывают у себя перья или кусают свои лапы.

В то же время все перечисленные выше симптомы могут указывать и на различные болезни у животных.