Вот как понять, что у вашей кошки или собаки простуда

Простуда и другие респираторные заболевания легче распространяются, когда мы находимся в одном помещении с другими людьми. То же самое относится к животным: собаки чаще болеют после пребывания в питомниках, а также после посещения мероприятий, на которых они тесно контактируют с другими собаками. Заразиться животные могут воздушно-капельным путём, через питьевую воду, грязную поверхность.

Также заразить случайно питомцев могут и люди. Особенно если они взаимодействовали в больным животным или гладили его. Некоторые организмы способны оставаться на обуви и одежде человека в течение нескольких часов. Поэтому так важно мыть руки, переодеваться в другую одежду и соблюдать правила гигиены.