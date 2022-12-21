Вот как понять, что у вашей кошки или собаки простуда

Вот как понять, что у вашей кошки или собаки простудаДа, у животных она тоже бывает
В зимнее время гриппом и простудой чаще болеют не только люди, но и животные. Причём во многом у них симптомы и способ распространения похожи на человеческие.
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Простуда и другие респираторные заболевания легче распространяются, когда мы находимся в одном помещении с другими людьми. То же самое относится к животным: собаки чаще болеют после пребывания в питомниках, а также после посещения мероприятий, на которых они тесно контактируют с другими собаками. Заразиться животные могут воздушно-капельным путём, через питьевую воду, грязную поверхность.
Также заразить случайно питомцев могут и люди. Особенно если они взаимодействовали в больным животным или гладили его. Некоторые организмы способны оставаться на обуви и одежде человека в течение нескольких часов. Поэтому так важно мыть руки, переодеваться в другую одежду и соблюдать правила гигиены.
У собак или кошек симптомы простуды очень похожи на человеческие. Это кашель, чихание, насморк, усталость, лихорадка (возможно), снижение аппетита или усталость (часто).
Если вы думаете, что ваш питомец болен, то первым делом поговорите об этом с ветеринаром. И никогда не лечите животных лекарствами, предназначенными для людей.
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