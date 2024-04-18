Вот как понять, нужна ли вам психотерапия

Терапия может помочь и здоровым людям. Например, в случае стресса в жизни. Она может помочь примириться с продолжающимся хроническим заболеванием или со смертью и тяжёлой утратой в семье, разобраться с финансовыми проблемами, потерей работы или проблемами на рабочем месте, с проблемами в отношениях, восстановиться после физического или сексуального насилия, разрешить сексуальные проблемы.

Если вы заметили, что испытываете сильные эмоции из-за проблем на работе, в школе, в общественной жизни или что это мешает вашему повседневному функционированию (сну, еде и т. д.) в течение двух недель или дольше, то терапия может помочь.

В случае, если вы в течение как минимум пары недель испытываете эти симптомы, обратитесь за помощью. Среди этих признаков — чувство подавленности с симптомами депрессии, апатии или негативизма, трудности с засыпанием или поддержанием сна, намного более длительный сон, чем обычно, изменения аппетита, потеря интереса к вещам, которые вам обычно доставляют удовольствие, мысли о смерти или членовредительстве.

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