Вот как понять, нужна ли вам психотерапия

Вот как понять, нужна ли вам психотерапияПроверьте себя
Разговорная психотерапия может помочь людям с клиническими расстройствами настроения и другими психическими расстройствами научиться жить со своим диагнозом. Исследования показывают, что такая терапия полезна для лечения ряда психических заболеваний, включая депрессию, тревогу, панические расстройства, расстройства пищевого поведения, злоупотребление психоактивными веществами и расстройства личности. При этом эффект от терапии сохраняется даже после прекращения сеансов.
Терапия способна помочь при: тревожных расстройствах (посттравматическое стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, фобии или паническое расстройство), расстройствах настроения (депрессия или биполярное расстройство), наркомании (алкоголизм, наркотическая зависимость или пристрастие к азартным играм), расстройствах пищевого поведения (булимия или анорексия), расстройствах личности (пограничное расстройство личности), шизофрении и других психических расстройствах, вызывающих отстранение от реальности.
Терапия может помочь и здоровым людям. Например, в случае стресса в жизни. Она может помочь примириться с продолжающимся хроническим заболеванием или со смертью и тяжёлой утратой в семье, разобраться с финансовыми проблемами, потерей работы или проблемами на рабочем месте, с проблемами в отношениях, восстановиться после физического или сексуального насилия, разрешить сексуальные проблемы.
Если вы заметили, что испытываете сильные эмоции из-за проблем на работе, в школе, в общественной жизни или что это мешает вашему повседневному функционированию (сну, еде и т. д.) в течение двух недель или дольше, то терапия может помочь.
В случае, если вы в течение как минимум пары недель испытываете эти симптомы, обратитесь за помощью. Среди этих признаков — чувство подавленности с симптомами депрессии, апатии или негативизма, трудности с засыпанием или поддержанием сна, намного более длительный сон, чем обычно, изменения аппетита, потеря интереса к вещам, которые вам обычно доставляют удовольствие, мысли о смерти или членовредительстве.
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