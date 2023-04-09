Вот как повысить интерес к сексу женщинам среднего возраста: четыре способа

Вот как повысить интерес к сексу женщинам среднего возраста: четыре способаЭто показало новое исследование
Учёные утверждают, что в возрасте 30+ женщины меньше интересуются сексом и реже им занимаются. И причины этого - самые разные. Но есть способы решить данную проблему.
Фото: Irish Examiner
В ходе нового исследования, опубликованного в Journalof Sex Research, учёные выяснили, почему у женщин снижается сексуальное желание после 30 лет. Ответ заключается в истощении. Женщины просто вынуждены брать на себя много обязанностей, быть матерью, женой, коллегой и т.п. Всё это снижает желание интима. И особенно заметно это у тех, кто по дому выполняет работы больше, чем их мужья.
Вот как эту проблему можно решить.
Нужно позволить партнёру брать на себя больше ответственности. Например, пусть он моет посуду, больше выполняет дел по дому.
Позволяйте себе делать то, что приносит вам радость и удовольствие. Исследования демонстрируют, что в этом случае у женщин повышается стрессоустойчивость, она лучше справляется с повседневными проблемами.
Отпустите ситуацию. Смиритесь с тем, что дома не обязательно должно быть идеально чисто, а ваши дети, мужья и т.п. могут сами хорошо о себе позаботиться.
Обращайтесь за помощью. Родные и близкие могут вам дать физическую и эмоциональную поддержку. И если у вас достаточно денег, то наймите прислугу.
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