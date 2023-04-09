Вот как повысить интерес к сексу женщинам среднего возраста: четыре способа

В ходе нового исследования, опубликованного в Journalof Sex Research, учёные выяснили, почему у женщин снижается сексуальное желание после 30 лет. Ответ заключается в истощении. Женщины просто вынуждены брать на себя много обязанностей, быть матерью, женой, коллегой и т.п. Всё это снижает желание интима. И особенно заметно это у тех, кто по дому выполняет работы больше, чем их мужья.

Вот как эту проблему можно решить.