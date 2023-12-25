Вот как правильно выбирать соль

Соль может быть натуральной или рафинированной — это зависит от способа её производства. Натуральная соль, как можно догадаться из её названия, является природной. В основном она состоит из магния и кальция, которые придают ей солёный вкус.

Рафинированная соль — промышленная. В магазинах она продаётся как пищевая или столовая соль. Более 99,5% её состава — это хлорид натрия.