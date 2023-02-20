Вот как всего за 20 секунд определить риск инсульта

В исследовании, опубликованном в Stroke, говорится, что люди, которые могут стоять на одной ноге как минимум 20 секунд, имеют более высокий риск инсульта или повреждения мозга. Эти выводы были получены после анализа результатов японского исследования, где приняли участие около 1400 человек.

Все измерения в ходе исследования проводились у людей босиком. Руки участников при этом были прижаты к телу.