Вот какие черты характера связаны с удовлетворённостью жизнью

Вот какие черты характера связаны с удовлетворённостью жизньюИх недавно определили учёные
В новом исследовании, опубликованном Американской психологической ассоциацией в Journal of Personality and Social Psychology, говорится, что есть черты характера, которые связаны с удовлетворённостью человеком жизнью. И эти черты остаются стабильными независимо от возраста, социальных ролей и обязанностей.
Фото: UBC
Чтобы понять, как личностные черты человека связаны с его удовлетворённостью жизнью, исследователи проанализировали данные, собранные в 2008-2019 годы в рамках опроса «Продольные интернет-исследования для социальных наук». Участвовали в этом опросе в течение 11 лет 9 110 голландцев в возрасте от 16 до 95 лет.
Выяснилось, что многие связи между удовлетворённостью жизнью и личностными чертами остаются неизменными на протяжении всей взрослой жизни. А наиболее тесно связанной с удовлетворённостью жизнью, карьерой, социальными связями чертой была эмоциональная стабильность.
Удовлетворение от работы получали люди, обладающие добросовестностью, а от социальных связей - покладистые экстраверты. Кроме того, те, кто сообщал об увеличении проявления перечисленных качеств, тоже говорили о повышении удовлетворённостью жизнью, работой, общением.
По мере старения участников опроса связь между удовлетворённостью карьерой и эмоциональной стабильностью становилась умеренно сильнее.