Вот какие черты характера связаны с удовлетворённостью жизнью

Выяснилось, что многие связи между удовлетворённостью жизнью и личностными чертами остаются неизменными на протяжении всей взрослой жизни. А наиболее тесно связанной с удовлетворённостью жизнью, карьерой, социальными связями чертой была эмоциональная стабильность.

Удовлетворение от работы получали люди, обладающие добросовестностью, а от социальных связей - покладистые экстраверты. Кроме того, те, кто сообщал об увеличении проявления перечисленных качеств, тоже говорили о повышении удовлетворённостью жизнью, работой, общением.

По мере старения участников опроса связь между удовлетворённостью карьерой и эмоциональной стабильностью становилась умеренно сильнее.