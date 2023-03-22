Вот какие тревожные расстройства существуют: это важно знать

Тревожное расстройство разлуки . В этом случае человек боится расстаться с любимыми людьми или беспокоится, что им могут причинить вред. Из симптомов расстройства могут встречаться ночные кошмары.

Паническое расстройство. Оно может включать в себя приступы паники с учащённым сердцебиением, болью в области груди, дрожью, ощущением надвигающейся гибели, потливостью или покалыванием. Также некоторые люди с паническим расстройством могут бояться смерти, испытывать одышку или чувствовать, что они задыхаются. Приступы этого расстройства могут возникать несколько раз в течение дня или даже всего несколько раз в год.