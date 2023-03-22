Вот какие тревожные расстройства существуют: это важно знать

Вот какие тревожные расстройства существуют: это важно знатьТак вы будете лучше понимать, что испытывает человек с психическим заболеванием
Тревожное расстройство может ощущаться тем или иным человеком по-разному. У кого-то оно проявляется как беспокойство и размышления о различных вещах, у кого-то в виде фобии и т.п. Но вот какие основные тревожные расстройства специалисты выделяют.
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Тревожные расстройства лечатся, и есть целый ряд способов терапии в этом случае. Тревога сама по себе - это нормальная реакция человека на стресс. Однако когда у него тревожное расстройство, то эти чувства становятся слишком сильными. Причём у женщин эти психические заболевания встречаются чаще, чем у мужчин.
Вот какие типы тревожного расстройства - самые распространённые.
Генерализованное тревожное расстройство. Национальный институт психического здоровья США отмечает, что постоянное ощущение тревоги может мешать человеку вести повседневную жизнь. У людей с таким расстройством возникают такие симптомы, как беспокойство, раздражительность, трудности с концентрацией внимания и контролем переживаний. Из физических симптомов выделяют головные, мышечные боли, усталость, боли в животе или проблемы со сном. Беспокойство, которое испытывает человек, может быть связано с какими-то повседневными проблемами, в том числе с рабочими обязанностями и здоровьем семьи.
Социальное тревожное расстройство. Оно предполагает сильный страх человека перед социальными ситуациями, из-за чего он их просто избегает. Причина страха может заключаться в безосновательных опасениях по поводу его унижения. Среди симптомов этого расстройства - потливость, дрожь, покраснение, боли в животе, учащённый пульс, трудности с удержанием зрительного контакта, скованная осанка, ощущение неловкости.
Тревожное расстройство разлуки. В этом случае человек боится расстаться с любимыми людьми или беспокоится, что им могут причинить вред. Из симптомов расстройства могут встречаться ночные кошмары.
Паническое расстройство. Оно может включать в себя приступы паники с учащённым сердцебиением, болью в области груди, дрожью, ощущением надвигающейся гибели, потливостью или покалыванием. Также некоторые люди с паническим расстройством могут бояться смерти, испытывать одышку или чувствовать, что они задыхаются. Приступы этого расстройства могут возникать несколько раз в течение дня или даже всего несколько раз в год.
Фобии. Например, человек может бояться высоты, полёта, уколов, некоторые животных. Симптомы фобий могут включать избегание ситуаций, связанных с объектом страха, либо потребность в компаньоне, чтобы выдержать эту ситуацию.
Лечат тревожные расстройства при помощи когнитивно-поведенческой терапии, лекарств от тревожности.
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