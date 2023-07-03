Вот на какие проблемы со здоровьем указывает изменение запаха пота

Вообще пот, по словам доктора Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox, ничем не пахнет. Однако когда он смешивается с бактериями на коже, то может приобретать запах. Если ваш пот стал пахнуть как-то по-другому, то это должно вас насторожить.

Запах ацетона. Он может сигнализировать о наличии диабета. Люди с повышенным уровнем сахара в крови подвержены риску возникновения диабетического кетоацидоза (ДКА). В этом случае организм вместо углеводов вынужден сжигать жир, чтобы получить энергию. В итоге ацетон накапливается в кровотоке и выделяется с потом.