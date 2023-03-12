Фитнес и здоровье
14:56, 12 марта 2023
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Вот почему БАДы бесполезны для восстановления печени

БАДы, в принципе, бесполезны

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Мария Прашнова рассказала, что биологические добавки, предназначенные для поддержания здоровья печени, в лучшем случае практически бесполезны, а в худшем — опасны.

Вот почему БАДы бесполезны для восстановления печени

Фото: Unsplash

«Те вещества, которые были добавками и показывали эффект, уже перешли в разряд лекарств. Тот же гепатопротектор урсодезоксихолевая кислота получен из медвежьей желчи, которая использовалась для лечения заболеваний печени в Китае ещё несколько тысяч лет назад. А сейчас это лекарственный препарат с хорошо изученными свойствами, который уже много лет используется во всем мире при определённых патологиях печени», — пояснила эксперт.

БАДы также могут быть опасны. Если при производстве сырьё оказалось загрязнено или недобросовестный производитель добавил в препарат какие-то новые вещества, добавка может даже привести к болезням печени.

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