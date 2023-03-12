Вот почему БАДы бесполезны для восстановления печени

«Те вещества, которые были добавками и показывали эффект, уже перешли в разряд лекарств. Тот же гепатопротектор урсодезоксихолевая кислота получен из медвежьей желчи, которая использовалась для лечения заболеваний печени в Китае ещё несколько тысяч лет назад. А сейчас это лекарственный препарат с хорошо изученными свойствами, который уже много лет используется во всем мире при определённых патологиях печени», — пояснила эксперт.

БАДы также могут быть опасны. Если при производстве сырьё оказалось загрязнено или недобросовестный производитель добавил в препарат какие-то новые вещества, добавка может даже привести к болезням печени.