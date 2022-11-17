Вот почему глобальное потепление и загрязнение воздуха опасны для людей с неврологическими заболеваниями

Кроме того, оказалось, что экстремальные погодные явления и колебания температуры на планете связаны были с мигренью, частотой и тяжестью инсульта, госпитализацией людей, деменцией, ухудшением симптомов рассеянного склероза.

Особенно опасным было воздействие на людей различных загрязнителей, которые переносятся по воздуху. Касается это в основном нитратов и мелких твёрдых частиц (PM 2,5). Специалисты обнаружили связь между этими частицами и частотой и тяжестью инсульта, риском слабоумия, головными болями, болезнью Паркинсона, ухудшением проявления рассеянного склероза.

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