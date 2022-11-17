Фитнес и здоровье
11:34, 17 ноября 2022
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Вот почему глобальное потепление и загрязнение воздуха опасны для людей с неврологическими заболеваниями

К такому выводу пришли исследователи

Согласно обзору, опубликованному в Neurology, у некоторых людей может ухудшиться самочувствие из-за изменения климата на планете. К ним относятся те, кто страдает головными болями, деменцией, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона. Исследование также показало, что из-за глобального потепления инсульты у людей могут происходить чаще.

Вот почему глобальное потепление и загрязнение воздуха опасны для людей с неврологическими заболеваниями

Для проведения нового исследования учёные изучили научные работы, опубликованные в 1990-2022 годы. В результате были выделены 364 необходимых исследования.

В итоге была обнаружена взаимосвязь между изменением температуры и ухудшением неврологических симптомов, а также между потеплением климата и инфекциями, которые переносятся комарами и клещами, между переносимыми по воздуху загрязнителями и тяжестью, частотой цереброваскулярных заболеваний.

Вот почему глобальное потепление и загрязнение воздуха опасны для людей с неврологическими заболеваниями

Кроме того, оказалось, что экстремальные погодные явления и колебания температуры на планете связаны были с мигренью, частотой и тяжестью инсульта, госпитализацией людей, деменцией, ухудшением симптомов рассеянного склероза.

Особенно опасным было воздействие на людей различных загрязнителей, которые переносятся по воздуху. Касается это в основном нитратов и мелких твёрдых частиц (PM 2,5). Специалисты обнаружили связь между этими частицами и частотой и тяжестью инсульта, риском слабоумия, головными болями, болезнью Паркинсона, ухудшением проявления рассеянного склероза.

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