Вот почему Хэллоуин полезен для вашего здоровья

Вот почему Хэллоуин полезен для вашего здоровьяВесь секрет в дозе страха, которую вы получаете
Учёные обнаружили, что празднование Хэллоуина может помочь людям справляться с проблемами в реальном мире. Другими словами, доза контролируемого страха действует как вакцина, повышающая психическую устойчивость человека.
Специалисты из Лаборатории рекреационного страха Орхусского университета в Дании изучают, как и почему человек может получать удовольствие от чего-то пугающего. По словам профессора Матиаса Класена, контролируемое воздействие на людей страха похоже на вакцину. И в этом случае организм тоже способен выработать толерантность к тому, чего он боится.
Стратегии управления страхом, которые вы используете при просмотре фильма ужасов или при нахождении в доме с привидениями, - это те же самые стратегии, которые вы бы использовали в реальной жизненной ситуации. При помощи столкновения с чем-то пугающим в безопасной обстановке можно научиться контролировать свои эмоции, узнать новое о собственных реакциях.
Одно исследование с участием 300 человек показало, что поклонники ужастиков были более психически устойчивыми во время первой изоляции из-за ковида. А в ходе другого исследования выяснилось, что существует «золотая середина» страха, когда человек при этом получает и максимальное удовольствие от происходящего.
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