Вот почему Хэллоуин полезен для вашего здоровья

Стратегии управления страхом, которые вы используете при просмотре фильма ужасов или при нахождении в доме с привидениями, - это те же самые стратегии, которые вы бы использовали в реальной жизненной ситуации. При помощи столкновения с чем-то пугающим в безопасной обстановке можно научиться контролировать свои эмоции, узнать новое о собственных реакциях.

Одно исследование с участием 300 человек показало, что поклонники ужастиков были более психически устойчивыми во время первой изоляции из-за ковида. А в ходе другого исследования выяснилось, что существует «золотая середина» страха, когда человек при этом получает и максимальное удовольствие от происходящего.

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