Фитнес и здоровье
14:25, 24 марта 2023
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Вот почему не стоит сидеть со скрещенными ногами: объяснение анатома

Это может быть опасно для здоровья

Эксперт по анатомии объяснил изданию Science Alert чем может быть чревато сидение со скрещенными ногами.

Вот почему не стоит сидеть со скрещенными ногами: объяснение анатома

Фото: Unsplash

Исследования показывают, что такая поза может увеличить смещение бедер. А это изменяет скорость, с которой кровь движется по кровеносным сосудам в нижних конечностях, что может увеличить риск образования тромбов.

Чем дольше и чаще вы сидите со скрещенными ногами, тем больше вероятность того, что у вас будут долговременные изменения длины мышц и расположения костей в тазу. Это также может привести к смещению позвоночника и плеч. В целом, длительное сидение со скрещенными ногами увеличивает вероятность сколиоза и других деформаций.

Есть также свидетельства того, что скрещивание ног может повлиять на выработку спермы. Это связано с тем, что температура яичек должна быть на 2-6° C ниже стандартной температуры тела. Когда вы сидите, температура яичек повышается, а скрещивание ног может увеличить температуру ещё на 3,5°C.

Стоит также отметить, что из-за различий в анатомии мужчин и женщин последним, вероятно, намного легче сидеть со скрещёнными ногами. У мужчин ограниченный диапазон движений в бедре.

Тем не менее сидение нога на ногу может быть полезным для некоторых людей. Одно небольшое исследование 2016 года, например, показало, что людям, у которых одна нога длиннее другой , сидение со скрещенными ногами может помочь отрегулировать высоту двух сторон таза.

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