Вот почему нельзя ничего есть или пить перед наркозом

Количество времени, которое вы должны провести без еды и напитков перед операцией, зависит от типа этой операции. Но обычно это не менее 6 часов без пищи и не менее 2 часов без жидкости. В этот период нужно избегать и жевательной резинки, супов, сладостей.

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