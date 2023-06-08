Вот почему нельзя ничего есть или пить перед наркозом

Вот почему нельзя ничего есть или пить перед наркозомДелается это для вашей же безопасности
Перед общим наркозом пациента обычно просят какое-то время не есть и не пить ничего. И на это есть веские причины.
При общей анестезии рефлексы тела временно перестают работать. Поэтому если в вашем желудке в это время будет находиться пища или какой-нибудь напиток, то вас может вырвать или еда попадёт вам в горло. При попадании еды в горло может нарушиться работа лёгких, а также могут возникнуть проблемы с дыханием. Вдыхание рвотного содержимого желудка в лёгкие называется аспирацией, и это может способствовать появлению опасной инфекции.
Количество времени, которое вы должны провести без еды и напитков перед операцией, зависит от типа этой операции. Но обычно это не менее 6 часов без пищи и не менее 2 часов без жидкости. В этот период нужно избегать и жевательной резинки, супов, сладостей.
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