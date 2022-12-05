Вот почему опасно спать после еды

После еды многим из нас хочется прилечь отдохнуть. Однако учёные предупреждают, что такая привычка только навредит вашему здоровью. Но почему после еды наступает такая сильная сонливость?

Прежде всего, когда мы едим продукты с большим количеством белка (индейка, рыба, курица и т.п.), в нашем организме начинает выделяться серотонин. Этот гормон подавляет боль и оказывает на настроение, а ещё отвечает за регуляцию аппетита и сна.