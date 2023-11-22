Вот почему слишком много заниматься йогой – опасно для здоровья

Вот несколько признаков, что вы слишком часто и интенсивно занимаетесь йогой.

Йога мешает вашему сну, общественной жизни или другим вещам, которые поддерживают здоровье. Такое встречается редко, но всё-таки встречается.

Вы слишком сильно нагружаете себя физически и пропускаете дни отдыха. Физическое перенапряжение может привести к усталости мыщц и суставов. Это повышает вероятность столкнуться с травмами.

Вы ходите на слишком сложные или слишком интенсивные для своего уровня занятия. Начните с самых простых поз в йоге.