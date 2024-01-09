Вот почему солнцезащитный крем нужно наносить на кожу даже зимой

Тем не менее UVA-излучение может проникать к нам сквозь облака и окна. Хотя влияние этих лучей на нас минимально, повреждение кожи от воздействия ультрафиолета накапливается десятилетиями. Поэтому лучше сделать всё, чтобы защитить свою кожу.

Зимой может быть полезно защищать кожу при помощи нанесения солнцезащитного крема. Они разрабатываются для уменьшения воздействия как UVB-, так и UVA-лучей, хотя более эффективны они обычно в отношении UVB-излучения. В основном они предотвращают повреждение ДНК и образование ожогов.

Многочисленные исследования показывают, что регулярное использование солнцезащитного крема на протяжении многих лет эффективно защищает от повреждения кожи, её фотостарения, рака кожи. Наибольший эффект от использования этого крема наблюдается, если наносить его на кожу каждый день.

При катании на лыжах, сноуборде, проведении большого количество времени на улице, на больших высотах, в заснеженных горах особенно важно не забывать о солнцезащитном креме. И высота, и снег могут увеличить дозы UVA- и UVB-излучения, получаемые человеком. Снег может отражать до 80% УФ-излучения, испускаемого солнцем, что фактически почти в два раза увеличивает получаемую дозу. Также на каждые 1000 футов (около 305 м) увеличения высоты воздействие ультрафиолета возрастает на 10%. Поэтому важно ещё надевать в этом случае специальную одежду, солнцезащитные очки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.