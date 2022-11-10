Вот почему "совы" больше склонны к тревожности, чем "жаворонки"

По хронотипу всех людей можно разделить на «сов» и «жаворонков». Первые наиболее продуктивны в вечернее время, вторые - утром. Есть ещё промежуточный тип, который может хорошо приспособиться к работе как в утренние, так и в вечерние часы.

Команда учёных изучила реакцию страха у здоровых людей с различными хронотипами. В научной статье, опубликованной в Journal of Affective Disorders, специалисты проанализировали данные о 40 людях - студентах Мессинского университета. Из них 20 человек имели промежуточный хронотип, а ещё 20 человек - вечерний (то есть были «совами»). Всем участникам нужно было в течение двух дней выполнять задания, основанные на классической павловской парадигме страха.