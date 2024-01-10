Вот почему вам обязательно нужно принимать витамин D зимой

Вот почему вам обязательно нужно принимать витамин D зимойМногие сталкиваются в холодное время с недостатком этого элемента
Учёный рассказал о пользе приёма витамина D зимой. В отличие от некоторых других пищевых добавок, добавки с витамином D относительно безопасны для человека: с их приёмом сложно переборщить. Также, по словам Карлы Баумистер из Северо-Восточного университета, витамин D наиболее известен тем, что повышает эффективность усвоения кальция и способствует росту костей.
Один из главных источников витамина D для организма человека — это солнце. UVB-излучение способно запустить синтез витамина D в коже. Но зимой наша кожа чаще всего почти полностью покрыта одеждой, поэтому и необходимого для здоровья витамина мы почти не получаем.
Тем не менее витамин D содержится в некоторых продуктах питания. Это лосось, тунец, говяжья печень, рыбий жир, обогащённое молоко, крупы и грибы.
Поскольку не каждый человек может получить необходимое количество витамина D из своего рациона, то ещё одним решением может стать приём пищевых добавок.
Рекомендуемая суточная доза витамина D для людей от 1 до 70 лет - 600 международных единиц (15 мкг). После 70 лет эта доза увеличивается до до 800 международных единиц (20 мкг) в день, так как стареющий организм уже не может его усваивать так же эффективно, как раньше.
В целом безопасно будет принимать добавки с витамином D, концентрация которого находится в диапазоне от 600 до 1000 международных единиц. Вряд ли в этом случае у вас возникнут какие-то побочные эффекты.
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